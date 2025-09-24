Оксана Кокоуліна самовільно перепланувала квартиру в пам’ятці архітектури

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав власницю квартири в центрі Львова Оксану Кокоуліну, яка розташована у пам’ятці архітектури, відновити її після незаконного перепланування.

Йдеться про квартиру в будинку-пам’ятці на вул. Дорошенка, 29 у Львові, яка належить Оксані Кокоуліній. У березні 2024 року управління охорони історичного середовища ЛМР виявило, що власниця квартири без дозволів перепланувала приміщення. Через це міська рада звернулася в суд.

Будівля на вул. Дорошенка, 29 відома як будинок Зигмунта Райнгольда. Він побудований у 1899-1900 роках за проєктом архітектора Івана Левинського на місці старішого триповерхового будинку. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Гулик позов міської ради задовольнив і зобов’язав Оксану Кокоуліну відновити пам’ятку і привести її до попереднього стану.

Оксана Кокоуліна має низку нерухомості в окупованому з 2014 року Шахтарську, а в Києві на неї був зареєстрований ФОП, за яким вона надавала послуги салонів краси.

Нагадаємо, на першому поверсі будинку на вул. Дорошенка, 29 відкриють етноцентр Львівського музею народної архітектури та побуту.