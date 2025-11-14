Пам’ятка місцевого значення «Багнувата» розташована на території Самбірщини

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури до ДП «Ліси України», яким держпідприємство зобов’язали встановити охоронні межі пралісової пам’ятки місцевого значення «Багнувата» у Самбірському районі на Львівщині.

Як повідомили у прокуратурі Львівщини, йдеться про пам’ятку природи «Багнувата» у Самбірському районі на Львівщині, площею майже 45 га.

«На цій території росте буковий праліс віком 100-165 років з домішками клена, явора та ялиці білої. З 2024 року ця ділянка входить до складу природно-заповідного фонду України. Попри це ДП «Ліси України» досі не розробили проєкт землеустрою зі встановленими межами пам’ятки природи, що унеможливлює забезпечення додаткової охорони і захист пралісу від вирубки», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Рішенням від 24 жовтня суд повністю задовольнив позов прокурорів та зобов’язав ДП «Ліси України» виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж пралісової пам’ятки природи місцевого значення «Багнувата» площею 44,7 га з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.