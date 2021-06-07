Автомобіль Chevrolet Aveo виїхав на узбіччя і злетів із траси в кювет

Миколаївський районний суд Львівської області звільнив від відбування покарання 24-річного водія Chevrolet Aveo Романа Бучинського, який спричинив ДТП біля села Крупське Миколаївського району на Львівщині. Йому призначили три роки іспитового терміну.

Смертельна аварія трапилася 20 вересня о 6:20 ранку на трасі Миколаїв – Жидачів – Журавно. Автомобіль Chevrolet Aveo виїхав на праве узбіччя, перекинувся і злетів із траси в кювет. Унаслідок аварії загинула 21-річна пасажирка, мешканка Нового Роздолу, ще двоє людей із травмами потрапили в лікарню. За кермом був 24-річний мешканець Нового Роздолу.

Водій Chevrolet Aveo Роман Бучинський у суді свою провину визнав повністю та розкаявся.

Враховуючи обставини, 1 червня суддя Миколаївського районного суду Львівської області Олександр Бачун визнав 24-річного водія Chevrolet Aveo винним у вчинені ДТП та призначив йому 5 років позбавлення волі, втім від відбування покарання його звільнив. Впродовж трьох років він має періодично з’являтися до органів державної пенітенціарної служби та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім цього, він має заплатити 1,6 тис. грн судових витрат. На це рішення ще можна подати апеляцію.