Судмедексперти встановлюють хімічні речовини, які росіяни могли застосовувати проти українських захисників

Судмедексперти підозрюють, що росіяни могли застосовувати отруйні речовини проти українських військових. Про це розповів начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський в інтерв’ю для «Суспільного».

Як розповів Віктор Бачинський, від початку 2025 року до чернівецького бюро судмедекспертизи надійшло 500 тіл українських військових. Встановлено, що більшість захисників загинули внаслідок вибухової травми – 96%, проте деякі тіла не мають ушкоджень. Експерти припускають, що відсутність травм може вказувати на те, що військові загинули внаслідок отруєння хімічними речовинами.

За словами начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, під час розтину деяких репатрійованих тіл медики втрачали свідомість. Тому бюро було вимушено закупити спеціальні протигази для фахівців. Після того як експерти почали використовувати спеціальне обладнання, вони перестали втрачати свідомість. Віктор Бачинський наголошує, що такі ситуації – ще один доказ того, що тіла захисників містять отруйні речовини.

«Якщо тіло без ушкоджень – виникає питання, від чого людина померла. Ми припускаємо, що це може бути отруєння хімічними речовинами [...] Ми почали використовувати протигази з фільтрами, яких вистачає на чотири години. Після цього випадки втрати свідомості припинились. Це ще більше підтверджує наші підозри щодо наявності отруйних речовин у тілах», – зауважив Віктор Бачинський.

Наразі фахівці чернівецького бюро судмедекспертизи досліджують біологічні матеріали полеглих військових, щоб визначити отруйну речовину. За словами Віктора Бачинського, дослідження стандартними методиками потребує багато часу, а обладнання, за допомогою якого цей процес можна було б пришвидшити, бюро не має.

«Якби ми мали мас-спектрометр – це прилад, у якому закладені всі отруйні речовини у світі. Якщо ввести туди зразок тканини, то протягом щонайбільше години можна визначити, що це за речовина. Його вартість – 8 млн грн», – розповів Віктор Бачинський.

Зауважимо, що у квітні 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни почали набагато частіше використовувати зброю, яка містить небезпечні хімічні речовини. Зазвичай вони застосовують гранати К-51 та РГ-ВО, які скидають з дронів.

До слова, 17 червня начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський повідомляв, що серед повернутих під час обміну захисників виявили тіло російського військового.

21 червня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни під час репатріаційних заходів передали разом з тілами загиблих українських захисників щонайменше 20 тіл окупантів.