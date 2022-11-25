Фотографиня «Укрзалізниці» Тетяна Довгань стала одним з переможців фотоконкурсу Aline Bastin Photography Contest 2022, який проводить Співтовариство європейських залізниць. Із 600 фотографій журі відібрало 12 найкращих, в тому числі і фото Тетяни Довгань, яке було зроблене 21 квітня 2022 року на залізничному вокзалі в Києві. На ньому — один з моментів евакуації дітей до Варшави.

Фото «Укрзалізниці».