Світлина з евакуацією українських дітей перемогла на конкурсі у Брюсселі. Фото дня
Зроблене у квітні фото з евакуацією дітей до Варшави перемогло на Aline Bastin Photography
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Фотографиня «Укрзалізниці» Тетяна Довгань стала одним з переможців фотоконкурсу Aline Bastin Photography Contest 2022, який проводить Співтовариство європейських залізниць. Із 600 фотографій журі відібрало 12 найкращих, в тому числі і фото Тетяни Довгань, яке було зроблене 21 квітня 2022 року на залізничному вокзалі в Києві. На ньому — один з моментів евакуації дітей до Варшави.
Фото «Укрзалізниці».
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