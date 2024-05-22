Якщо споживачі перевищать ліміти споживання, відключення можуть застосувати і вдень

У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України рано вранці і ввечері. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Графіки відключень вводитимуть з 00:00 до 7:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

З 7:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується. Хоча відключення все ж можуть бути за умови перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.

«Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», – пояснюють в «Укренерго».

Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою:

сайту «Львівобленерго» (розділ «Чому немає світла»);

чат-боту «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів).

Більш детально про те, яка ситуація з енергосистемою України, як запроваджуються графіки відключення світла і чому вони можуть не діяти, читайте в поясненні ZAXID.NET «Світло є чи нема?».