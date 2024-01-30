Дмитро Тіхов намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України

Настоятель храму в селі Лисянка Вінницької єпархії УПЦ МП Дмитро Тіхов, якого обвинувачують у вчиненні злочинів у сфері національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, отримав два роки реального ув’язнення. Про це у вівторок, 30 січня, повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, 53-річний священнослужитель регулярно вихваляв російських терористів, репостив дописи прес-служби РПЦ, що героїзували російських окупантів та дискредитував українських військових. На своїй сторінці у Telegram він називав російське вторгнення в Україну «громадянською війною», а також вихваляв російських колаборантів Олександра Захарченка, Михайла Толстих («Гіві») та Арсенія Павлова («Моторола»).

Він також репостив публікації та коментарі прес-служби Російської православної церкви, яка підтримує війну проти українців. У них містилися виправдання захоплення частини території України та героїзація російських окупантів.

«Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій», – повідомили в СБУ.

Для маскування злочинних дій Тіхов писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом. Також він розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади.

Як пише вінницький сайт «NaПарижі», кримінальне провадження було розпочато 12 січня 2023-го. СБУ розшукала і затримали Тіхова після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.

На підставі зібраних даних та проведення лінгвістичної експертизи суд визнав затриманого виним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

️ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Сторона обвинувачення просила для протоієрея 3 роки реального терміну, сторона захисту – 3 роки умовно. Зрештою, з урахуванням повної співпраці зі слідством, йому призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.