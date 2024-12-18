Усіх, хто вміє колядувати, закликають долучитися до акції

На Львівщині об’єднають зусилля вертепів, колядників та інших учасників різдвяних виступів заради збору грошей для 80-ї бригади ЗСУ. Благодійну акцію «Різдвяні пташки» вже вдруге організовують священник УГКЦ Роман Гром і капелан 80-ї бригади ЗСУ о. Іван Гальо. Акцію проводять під гаслом: «Колядуємо так, щоб наступне Різдво святкувати в мирі».

Суть акції полягає в тому, що до участі має зголоситися якомога більша кількість учасників, що будуть колядувати на Різдво, а зібрані гроші перекажуть на закупівлю засобів захисту для наших військових.

«Кожен вертеп чи коляда, які долучаються до акції, отримують авторську різдвяну вертепну зірку, з якою ходять і колядують. Частину або всі заколядовані кошти пересилають на рахунок громадської організації, з якої пізніше проводять закупівлю дронів та іншого обладнання за запитом військових. Після колядування організовується спільний з’їзд всіх учасників акції», – розповідають організатори.

Кожен колектив отримає зірку для колядок (фото організаторів)

Торік акція зібрала 260 вертепів, колективів колядників, хорів, які спільно з переказами приватних жертводавців наколядували 5,4 млн грн та 5400 доларів. А на спільній зустрічі всіх колядників у с. Мшанець встановили рекорд України з виконання коляди найбільшою кількістю вертепів – 105 колективів та 1259 учасників.

Цього року о. Гром та о. Гальо організовує ще масштабнішу акцію «Різдвяні пташки» для збору на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБи) для 80-ї ОДШБ. Кожен вертеп, колядники чи колектив, які візьмуть участь в акції, отримають реліквії від військових. Для учасників готують також інші сюрпризи – розіграш особливих лотів серед тих, хто найбільше заколядує. Масштабний з’їзд всіх учасників акції запланований на 12 січня 2025 року.

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