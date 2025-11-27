Настоятель храму Богдан Комарницький перший приніс драбину до будинку

У Тернополі під час ракетної та дронової атаки 19 листопада одні з перших, хто рятував людей з палаючого будинку на вул. 15 Квітня, 31, були священники. Один з отців приніс з храму поруч церковну драбину, за допомогою якої люди могли вибратися з квартир у вогні. Так вдалося врятувати орієнтовно десять місцевих жителів, повідомляє «Суспільне.Тернопіль».

Храм Преображення Господнього розташований на вул. Пантелеймона Куліша, 9 – це поруч з будинками, які постраждали від вибуху ракети і БпЛА. Настоятель церкви Богдан Комарницький розповів, що перші вибухи він почув близько 7:00, коли йшов до церкви, щоб підготуватися до ранкової служби Божої.

«Бачу, що йде дим із будинків, з вікон люди кричать: "Отче Богдане, рятуйте". Я тоді зразу взяв довгу драбину, бо в нас ще є короткі, але вони не підійшли. Несу драбину і дзвоню до отців, вони вже були на підході. Прибігли. Ми відразу розклали драбину, приставили до третього поверху і рятуємо. Дівчину врятували, потім ще когось, двох чи трьох, я навіть не пам’ятаю у тій катавасії. Як мінімум, четверо людей», — пригадує Богдан Комарницький.

На драбині досі видно сліди гару

Отець Богдан зазначив, у будинку на вул. 15 квітня, 31 людей рятували з обох боків багатоповерхівки. Ззаду будинку був менший вогонь, а найбільше горіла передня частина будівлі.

«Я навіть не знав, що спереду будинку був прильот і там ще страшніше. Машини всі горять, вибухають, там страшенний вогонь. Ми понесли драбину туди. На третьому поверсі була жінка чи дівчина, приклали драбину, але вогонь горів весь час. Я почав кричати, щоб газ перекрили, бо пожежників ще не було, тривала тривога. Жінка чи дівчина вже переставила ногу і видно, що задихалася від диму, бо хиталася. Ми переживали, щоб не впала. Потім приклали люльку пожежну і зняли», – зазначив священник.

Так рятували людей на вул. 15 Квітня. Фото: фейсбук-сторінка Інесси Висоцької

На допомогу Богдану Комарницькому прибіг й інший священник Василь Куць, який живе неподалік.

«Кричали до людей, які були на верхніх поверхах, щоб зійшли вниз. Але вони можливості не мали, бо двері були заблоковані. Ми намагалися врятувати хоч когось у тих обставинах. Що можливо було від нас, від людської сили, то ми зробили», – розповів він.

Однією з тих, хто врятувався з палаючої квартири за допомогою драбини, була тернополянка Лілія Цап. Помешкання жінки розташоване на другому поверсі. Того дня вона була вдома разом із 74-річною матір’ю та племінницею, яка приїхала в гості з-за кордону. Вони встигли вийти з будинку до пожежі, однак жінка залишилася.

«Почалося сильне задимлення і я зрозуміла, що в мене немає шансів. Почала оцінювати ситуацію, навіть готова була стрибати з вікна, але там ринва. І тут побачила отця Богдана, зосередилася й почала кричати до нього: "Рятуйте, я не можу дихати". Він побачив мене і питає: "Давати драбину?" Кажу: "Так". Вони приставили драбину, тримали, вона не дуже діставала до вікна. Не знаю, як я вчепилася пальцями за підвіконник і спустилася по драбині. Підійшла до парканчика, підняла очі й побачила полум’я з лоджії», – пригадує Лідія Цап.

Так рятували людей на вул. 15 Квітня. Фото: фейсбук-сторінка Інесси Висоцької

За допомогою драбини рятувальники зняли з вікна будинку племінницю тернополянина Володимира Колодія. Чоловік також прибіг до будинку, аби врятувати своїх родичів, пише «20 хвилин». За допомогою драбини, яку він приставив до вікон з другого поверху, вдалося врятувати сусідів. Тещу Володимира зловили двоє чоловіків, вона зістрибнула. А от племінниця чоловіка залишалася на краю лоджії. За словами Володимира, коли рятувальники зняли дитину з третього поверху, вона вже була без тями. Він на руках поніс її до швидкої допомоги, а по дорозі робив дівчині штучне дихання.

У коментарі ZAXID.NET начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко зазначила, що зараз ця дитина знаходиться у Львові на лікуванні, адже отримала важкі опіки.

Тернополянка Лілія Цап розповіла, що багато сусідів не змогли врятуватися з вогню. Вона всіх їх знає, бо більшість з жертв жили в будинку на вул. 15 Квітня, 31 ще з 1989 року. За даними поліції, офіційно загиблими лише з цього дому вважаються 19 людей. Загалом від удару Росії по Тернополю загинуло 35 людей, з них – семеро дітей.