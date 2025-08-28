Свято ідентичності під гірським небом

День незалежності цьогоріч пройшов серед мальовничої української природи. У CronaHotel&SPA, що в Східниці на Львівщині, влаштували патріотичне святкування. На подію запросили гурт "Друга ріка", який виріс разом із Незалежною Україною.

«Це свято ідентичності»

Валерій Харчишин лідер рок-гурту "Друга Ріка" розповів про своє сприйняття державного свята та пояснив свою думку.

«За свою ідентичність треба боротися, і, на жаль, ми платимо зараз найціннішим – своїм життям. Тому це не свято, яке ми маємо святкувати, як перемогу. Це свято ідентичності», – наголосив співак.

Також під час концерту влаштували благодійний аукціон. Варто відзначити, що усі зібрані гроші скерують на потреби захисників. Гостя готелю CronaHotel& SPA, Юлія, пояснила, що завжди підтримує українську армію, тому вирішила взяти участь у аукціоні і у таке велике свято для України.

На заході було чим зайнятись всім. Зокрема, для дітей влаштували різноманітні активності, зокрема майстер-клас від майстерні карамелі. Вечір наповнений змістом, драйвом і світлом вів харизматичний ведучий Зіновій Карач. Для гостей у CronaHotel&SPA підготували тематичну фотозону, а ще – працювали фудкорти зі стравами від шеф-кухарів готелю.

Гості кажуть – подія їм сподобалася, а відпочивати до CronaHotel& SPA вони приїжджають вже не вперше.

«Це дуже важливо робити такі заходи, популяризувати українську творчість, музику, культуру, нашу гастрономічну спадщину. Ми вже, мабуть, третій раз і справді цей готель дуже подобається», – поділилась Ірина.

Водночас відвідати подію могли не лише мешканці готелю, а й всі охочі. Наприклад, відвідувачі Олег та Галина, розповіли, що побачили афішу та вирішили відвідати захід.

Як пройшло свято: дивіться фото

На завершення вечора просто неба влаштували кінопоказ стрічки про сина українського письменника – "Інший Франко". Спонсорами свята стали Люкс ФМ, Надзбруччя хліб, молочна компанія Галичина, ТМРудь, Радимо та Wine Time.