Державний бюджет недоотримує мільйони гривень

Керівники агропідприємств та директори комбінатів хлібопродуктів з Тернопільщини звинуватили львівську філію «Укрзалізниці» у зриві перевезення зерна зі складів на термінали у портах для подальшого продажу. Аби допомогти вирішити цю проблему, до Тернополя приїхали представники львівської філії «Укрзалізниці».

«Тернопільська область дає стільки зерна, що і чотири області Західної України разом взяті. Сьогодні немає проблеми у вагонах. Проблема є в тому, що не має чим їх тягнути, – немає тепловозів, які би мала постачати львівська філія "Укрзалізниці"», – розповідає ZAXID.NET голова громадської спілки «Зернові склади Тернопілля», член громадської ради при Тернопільській ОДА Іван Іськерський.

Керівники елеваторів та хлібобулочних комбінатів зазначають, що наразі зібрано 1 млн 400 тисяч тонн ранніх зернових та 450 тисяч тонн ріпаку. Усі ці зернові зараз перебувають на складах та елеваторах. Їх треба протягом місяця вивезти з області, адже інакше підприємства не зможуть прийняти пізні зернові на склади. А те зерно просто зігниє і його можна буде викинути.

«Проблема полягає в тому, що «Укрзалізниця» не надає тепловозів, які би могли затягнути склад вагонів зі зерном до портів. В нас на складах є зерно, трейдери його купили, подали певну кількість вагонів. В нас є власний локомотив, який ми придбали раніше і він має право лише в межах комбінату тягати вагони, завантажувати їх, перетягувати. А от вивезти рухомий склад зі Збаража в Тернопіль, а потім в Одесу на порт по залізничних шляхах має право лише «Укрзалізниця». В неї монопольне становище», – розповідає ZAXID.NET власник корпорації «Збаразький комбінат хлібопродуктів» Олександр Шпак.

З представниками Львівської філії «Укрзалізниці» зустрілися директори елеваторів та хлібокомбінатів

Директори комбінатів та елеваторів розповідають, що в Тернопільській області цьогоріч прогнозують загальний валовий збір близько 4 млн тонн зерна. Але це все зерно вони не можуть вивезти з області.

«За кілька тижнів трейдери скажуть нам, добре ми купимо це зерно, але вже за врази нижчою ціною. Ми підраховували, що вже втрачаємо кошти. Агропідприємства таким чином не доотримують один мільярд гривень. А в місцевий бюджет Тернопільської області не надійде 400 млн грн», – розповідає Іван Іськерський.

«Зараз на Збаразькому комбінаті хлібопродуктів накопичилося близько 65 тис. тонн зерна. Якщо я не вивезу його до кінця цього місяця, то я не прийму пізніх зернових, а це все зерно, яке буде стояти в складах, або просто неба – згниє», – додає Олександр Шпак.

Окрема проблема – «Укрзалізниця» дробить маршрути. Потужності тепловозів не вистачає, і керівники маршрутів на залізниці довозять не 40 вагонів на завантажувальну станцію, як би мало це бути, а лише 10 чи 20. А потім везуть їх частинами на великі залізничні станції. Тим самим збільшуючи час на завантаження та вивезення зерна. І це тоді, коли елеватори можуть вантажити в чотири рази більше.

«Якщо комбінати і трейдери бачать, що не встигають вивезти зерно до портів в Одесі, Херсоні, то вони починають його вивозити з Тернопільщини фурами. А цей же великогабаритний транспорт нищить щойно збудовані дороги», – додає Іван Іськерський.

Окремо, директори зернових підприємств звернули увагу на підвищення ціни на вантажні перевезення зерна «Укрзалізницею» в сезон. «Вагони, які возять щебінь і, які возять зерно – це одні ті самі вагони. Одне те саме навантаження на вісь. Але перевезення зерна на 300 гривень дорожче. Окрім того, ціни підвищують в розпал сезону збору зернових. А це впливає на кінцеву ціну», – додає голова громадської спілки «Зернові склади Тернопілля» Іван Іськерський.

Керівники «Львівської залізниці» запевнили, що тепловози нададуть для перевезень зерна

Керівник «Львівської залізниці» Юрій Іщук розповів, що зараз вже на Тернопільщину подано шість великих двосекційних тягових тепловозів. «Ту кількість, яку ми доукомплектуємо тяговими тепловозами, – цього буде повністю достатньо, що вивезти поступово все зерно з Тернопільщини. Один тепловоз ми перекидаємо з Південної залізниці. Ще кілька з інших перевозок додаємо. Вони всі вже є в області, і вже працюють. А маневрові локомотиви, які перетягують вагони, – їхня кількість є достатньою», – заявив ZAXID.NET керівник «Львівської залізниці» Юрій Іщук.

Наразі керівники елеваторів та хлібокомбінатів дали термін до кінця серпня на вирішення цієї проблеми. Якщо ситуація не покращиться, кажуть, що будуть змушені відмовляти агрофірмам у складуванні зерна, через що в жовтні після зібрання пізніх зернових Україну може очікувати колапс на залізничних вантажних перевезеннях.