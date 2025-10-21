Аварія сталася біля супермаркету Metro

Тернопільський міськрайонний суд присудив умовний термін для обвинуваченого водія за смертельний наїзд на пішохода. Аварія сталася на вулиці Об’їзній в Тернополі поблизу магазину Metro. Водій Богдан Теслюк проігнорував червоний сигнал світлофора, не зупинився і на швидкості близько 70 км/год збив чоловіка, який в цей момент переходив дорогу. У суді обвинувачений щиро розкаявся і просив суворо його не карати.

Смертельна аварія сталася о 9:25 2 червня 2025 року. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Citroen С4 Picasso їхав у напрямку вул. Протасевича від вул. Степана Будного зі швидкістю 72-88 км/год. Під час руху обвинувачений не звернув увагу на те, що попереду встановили регульований світлофор. Під’їжджаючи, водій не помітив червоний сигнал світлофора, не зупинився і наїхав на чоловіка, який в цей момент переходив дорогу, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 7 жовтня.

У результаті пішохід отримав травму грудей та живота з численними переломами ребер, від чого розпочалася внутрішня кровотеча. Потерпілого медики швидкої допомоги госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню, однак в медзакладі лише констатували смерть чоловіка.

У суді обвинувачений Богдан Теслюк визнав свою провину в ДТП, розкаявся, добровільно відшкодував завдану шкоду потерпілим родичам. Також просив не позбавляти його права керування авто, оскільки це його єдиний заробіток для утримання дружини, яка має низку хронічних захворювань, та двох малолітніх дітей.

Суд врахував обставинами, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування потерпілим завданої шкоди. Також в суді заслухали родичів загиблого. Вони зазначили, що претензій до обвинуваченого не мають.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Валентин Ломакін визнав Богдана Теслюка винним та призначив йому три роки позбавлення волі, з позбавленням його права керувати авто терміном на три роки. Однак потім звільнив чоловіка від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому три роки іспитового строку. На вирок можна подати апеляцію.