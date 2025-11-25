Тернополянин представлявся працівником СБУ, приходив до студентського гуртожитку і розпитував, чи там проживають військові. Про підозрілого чоловіка повідомили чергові в гуртожитку, поліція відкрила провадження. У Тернопільському міськрайонному суді тернополянина Петра Самотіса визнали винним у присвоєнні владних повноважень. Він отримав штраф – 1700 грн.

Як йдеться у вироку від 17 листопада, обвинувачений прийшов до одного з гуртожитків Західноукраїнського національного університету о 7:30 19 червня 2025 року. Чоловік підійшов до охоронця, представився працівником Служби безпеки України і показав макет службового посвідчення чорного кольору з шевроном. Під час розмови обвинувачений намагався дізнатися про кількість студентів, які проживають у гуртожитку і чи мають вони претензії до керівництва університету.

Після цього він направився до двох інших корпусів гуртожитку і, знову представляючись працівником СБУ, питав охоронців про кількість заселених студентів і чи живуть там військовослужбовці.

«Обвинувачений збирав інформацію (без фактичної передачі) про військовослужбовців, які перебувають на цивільному обʼєкті інфраструктури, а також про кількість цивільних осіб, які проживають у гуртожитках університету, та їх ставлення до керівництва навчального закладу. Тобто вчинив дії, які мають особливу суспільну небезпеку в період повномасштабного вторгнення РФ, присвоюючи повноваження державного органу влади», – йдеться у вироку суду.

Під час обшуку правоохоронці знайшли в чоловіка чохол від службового посвідчення чорного кольору із надписом «Національна поліція» та відбитком герба поліції, всередині якого знаходиться шеврон із надписом «Військовий водій». Під час розслідування поліцейські встановили, що Петро Самотіс з 2023 і до лютого 2025 року працював в управлінні поліції охорони в Тернопільській області. Однак його звільнили.

Обвинувачений надіслав до суду письмову заяву, що визнає вину, не заперечує обставини та згоден на спрощений розгляд справи. Суд призначив покарання – 1700 гривень штрафу. На вирок можна подати апеляційну скаргу.