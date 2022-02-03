Шахрая затримали під час отримання 10 тис. доларів «авансу»

Поліція затримала чоловіка, який видавав себе за двоюрідного брата міністра внутрішніх справ і запевняв, що може домовитися про «отримання» посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Свою послугу він оцінив у 60 тис. доларів США, повідомив прес-центр МВС.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції встановили, що до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав російське громадянство. Чоловік – приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів.

«У розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США “домовитися” про крісло директора одного з департаментів», – сказано в повідомленні.

Так званого «родича» міністра затримали під час отримання ним авансу – 10 тис. доларів. Йому інкримінують зловживання впливом, а також – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.