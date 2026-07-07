Тернополянина засудили за поширення тоталітарної символіки СРСР у забороненій соціальній мережі «Однокласники». Чоловік отримав два роки іспитового терміну та має заплатити понад 30 тис. грн за експертизи. У суді він визнав провину.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 25 червня, обвинувачений Сергій Макартичан створив в «Однокласниках» обліковий запис. Чоловік почав поширювати через свій акаунт листівки, фото та відео, на яких зображені радянські символи, постать Сталіна та надписи про прославляння Радянського Союзу.

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Така поведінка чоловіка в соціальній мережі сприяла поширенню забороненої в Україні комуністичної ідеології. Зокрема, обвинувачений поширив на свою сторінку зображення з емблемою символіки СРСР. У центрі зображення був серп і молот, накладені на глобус. У верхній частині емблеми – червона п'ятикутна зірка. Над нею розміщено напис російською мовою: «Я громадянин СРСР». Під емблемою – напис: «Був і залишуся!».

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Окрім того, Сергій Макартичан також поширював відеозапис, на заставці якого зображено керівника комуністичного тоталітарного режиму СРСР Йосипа Сталіна у військовій формі. Під відео був текст російською мовою: «Це повинні почути всі українці. Сталін про Україну та Росію». Лінк під дописом вів на висловлювання Сталіна щодо України та Росії.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Захисник тернополянина не заперечував проти покарання, яке вимагав прокурор.

Суд призначив обвинуваченому 5 років ув’язнення, однак замінив основний термін відбування на 2 роки іспитового строку. Також чоловік має сплатити понад 30 тис. грн за проведення мистецтвознавчих експертиз. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.