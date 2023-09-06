Суд присудив м'якше покарання через те, що обвинувачений доглядає онкохвору жінку

Тернопільський міськрайонний суд присудив водію, який на смерть збив двох людей і поранив шістьох, покарання у вигляді двох років умовно. Смертельна ДТП трапилася о 4:00 7 лютого 2020 року на автомагістралі М-3 в Угорщині. Водій не помітив аварії, яка сталася на дорозі попереду, влетів у два автомобілі, а після того його транспорт відкинуло в групу українців, якій вийшли з рейсового автобуса і стояли на узбіччі.

Під час досудового розслідування українські та угорські правоохоронці встановили, що на міжнародній трасі М-3 в Угорщині відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Vito із попутним вантажним автомобілем Mercedes-Benz. Ця аварія спричинила затор, і багато автомобілів, які рухалися в цьому напрямку, зупинилися. З одного із авто вийшли 8 пасажирів, які стали на узбіччі за межами проїзної частини дороги.

«Обвинувачений, наближаючись на своєму авто до затору, не дотримався правил дорожнього руху і не зменшив швидкість. Про що свідчить відсутність гальмівного шляху на місці пригоди. Продовжуючи рух водій зіткнувся із передньою лівою частиною попутного автомобіля марки Volvo-V70, після чого зіткнувся своєю лівою передньою частиною із правою боковою частиною попутного автомобіля VW Caravelle. Унаслідок зіткнень автомобілів, обвинувачений втратив контроль над власним транспортом і його винесло на узбіччя, де стояли вісім пішоходів», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 1 вересня 2023 року.

Внаслідок зіткнення двоє чоловіків: 32-річний і 48-річний українець загинули від отриманих травм в лікарні. Ще п'ятеро отримали травми середньої тяжкості, а одна людина – важкі травми.

Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав і зазначив, що дуже шкодує про скоєне та картає себе. Суддя врахував, що обвинувачений щиро розкаявся, має проблеми зі здоров'ям, повністю відшкодував майнову та моральну шкоду усім потерпілим. Також в чоловіка на утриманні перебуває онкохвора дружина, яка потребує його постійного догляду. Тому суд призначив чоловіку два роки умовного покарання без позбавлення права керувати автотранспортом.