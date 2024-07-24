На місці події поліцейські знайшли кухонний молоток

Тернополянка молотком пошкодила шість припаркованих автомобілів в дворі будинку. Інцидент трапився вранці 24 липня в одному із спальних мікрорайонів міста. На місце викликали правоохоронців. Жінка відмовилася пояснювати поліцейським свій вчинок.

Автомобілі були припарковані на вул. Коновальця. Близько 6 ранку жителі навколишній будинків почули, що на авто масово спрацювала сигналізація. З’ясувалося, що невідома жінка побила машини молотком. На місце інциденту викликали патрульну поліцію, повідомило «20 хвилин».

«О 6:26 екіпаж отримав повідомлення про пошкодження авто на вул. Коновальця. На місці події копи виявили 43-річну громадянку, яка металевим предметом побила 6 автомобілів: два автомобілі марки Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Geely та Hyundai», – розповіла т.в.о. старшого інспектора пресслужби управління патрульної поліції в Тернопільській області Віта Щупляк.

Патрульним жінка повідомила, що свої дії усвідомлювала і провину визнає. Що стало причиною, чому тернополянка пошкодила стільки автомобілів, вона поліцейським не повідомляла. Однак, за словами патрульних, жінка говорила речі не сумісні з реальністю. Проте, як з’ясували поліцейські, вона ані раніше, ані зараз на обліку у психіатра не перебуває. На порушницю склали 6 протоколів за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Тернополянці загрожує штраф.