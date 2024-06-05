Хуліганство чоловік вчинив в сільському магазині

Жителя Тернопільщини оштрафували на 17 тис. грн за ляпас по сідниці незнайомій жінці. Чоловік спочатку в магазині стукнув незнайомку, а потім побив і порвав футболку малознайомого чоловіка. Хуліганські дії винуватець вчинив в сільському магазині.

Поліцейські встановили, що подія відбувалася о 17:00 3 серпня 2023 року в торговому комплексі «Галицький» в місті Копичинці Чортківського району. В магазин зайшов місцевий житель і в присутності працівників та відвідувачів магазину почав лаятися. Потім обвинувачений Володимир Дроздов чіплявся до присутніх людей і наносив різні удари відвідувачам. Під час того він вдарив по сідниці незнайомій жінці.

«Окрім того, продовжуючи свої хуліганські дії, обвинувачений почав сваритися з відвідувачем магазину. Житель Копичинців спочатку підійшов до потерпілого, а потім вдарив його кулаками в груди, після чого наніс йому ще один удар кулаком в обличчя та порвав футболку», – йдеться у вироку Гусятинського районного суду від 29 травня.

В результаті хуліганських дій потерпілий отримав синців на грудях і лівому плечі, та садна на обличчі, які за ступенем тяжкості відносяться до легких. Через таку поведінку чоловіка тимчасово припинили роботу торгового комплексу.

В суді обвинувачений Володимир Дроздов визнав свою винуватість у скоєному злочину та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, зважаючи на докази та свідчення, визнав чоловіка винуватим у вчиненні хуліганських дій і призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.