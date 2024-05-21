У Тернополі п'яний пасажир побив до втрати свідомості водія автобуса. Чоловік обурився через те, що транспорт став на перерву. Він кілька разів вдарив кулаком в голову працівника комунального підприємства «Тернопільелектротранс». Із заявою про побиття водія громадського транспорту вже звернулися в поліцію, правоохоронці розшукують хулігана.

Подія трапилася 20 травня в обідню пору на «Східному» масиві. В Telegram-каналі «20 хвилин» повідомили, що автобус зробив зупинку на перерву на вул. Лесі Українки, в цей час всі пасажири повинні вийти з транспорту і пересісти на інший. П’яний чоловік, який також їхав в цьому автобусі, не захотів виходити, на що йому водій зробив зауваження. Хуліган підійшов до працівника комунального підприємства і почав бити його.

На відео видно, як чоловік кілька разів кулаком б’є водія в голову. Від ударів водій без свідомості падає на кермо і так лежить кілька секунд, а потім встає.

В поліції ZAXID.NET повідомили, що вже розшукують хулігана. Чоловіка за побиття водія автобуса буде притягнуто до кримінальної відповідальності. В міському управлінні поліції цю подію внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Чоловіку загрожує штраф до 850 грн або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.