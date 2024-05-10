У Хмельницькому священик Ігор Слободян отримав вирок за побиття військового Артура Ананьєва

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок помічнику священика Ігорю Слободяну за побиття в храмі військовослужбовця Артура Ананьєва. Обвинуваченому призначили півтора року пробаційного нагляду, а також зобов’язали виплатити потерпілому майже 90 тис. грн компенсації. Про це 10 травня повідомило «Суспільне».

Інцидент у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому стався 2 квітня 2023 року. Того дня очевидці опублікували відео, як б’ються священнослужитель УПЦ МП і на той момент звільнений через поранення військовослужбовець ЗСУ. Останній отримав тілесні ушкодження й звернувся з відповідною заявою в поліцію. Водночас після розголосу ситуації в храмі заявили, що екс-військовий намагався зірвати богослужіння та спровокувати конфлікт.

Поки Артур Ананьєв перебував на стаціонарному лікуванні із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку, поліцейські оголосили помічника священика Ігоря Слободяна у розшук. Втім, той сам прийшов до відділку й наполягав, що боєць перешкоджав здійсненню релігійного обряду, тому він намагався його зупинити.

Попри це, розглянувши всі матеріали справи, суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький визнав Ігоря Слободяна винним за ч.2 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я) й засудив його до півтора року пробаційного нагляду. Крім того, священнослужитель має виплатити Артуру Ананьєву, який нині знову служить у ЗСУ, 87,9 тис. грн. З них 37,9 тис. грн – це відшкодування витрат потерпілого на лікування, а 50 тис. грн – компенсація за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.