На фото зліва Тимур Міндіч, справа – Олександр Цукерман

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Бізнесменів підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі». Відповідні дані у суботу, 22 листопада, з’явилися у базі Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з базою даних, Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада 2025 року. Правоохоронці зазначають, що бізнесмени переховуються від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» 46-річний Тимур Міндіч. За версією слідчих, він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада за кілька годин до обшуків НАБУ.

61-річного Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Його кодове ім’я Шугармен. Він також виїхав з України кілька тижнів тому.

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.