Інцидент стався на річці Тиса в селі Гетиня Берегівського району

Течія віднесла чотирьох дітей, які купалися в річці Тиса на Закарпатті. Трьох з них вдалося витягнути на берег, пошуки четвертої дитини тривають.

Інцидент стався 21 червня близько 18:00 в селі Гетиня Берегівського району. Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги у понеділок, 22 червня, у воді перебували четверо дітей, віком 4, 10, 12 та 13 років. Троє з них змогли схопитися за коріння дерев і вибратися з води. Однак 10-річного хлопчика віднесло течією.

На пошуки дитини відправилися місцеві жителі, поліцейські та рятувальники.

«До проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 7 рятувальників та 2 одиниці техніки, для обстеження території використовували БпЛА. До пошуків дитини також долучилися водолази з Івано-Франківська і Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Львів”», – розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

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Станом на 17:00 понеділка, 22 червня, водолази 6,5 км метрів русла річки Тиса, а за допомогою ехолота обстежили 35 км поверхні дна. До операції залучили 19 рятувальників та 4 одиниці техніки, серед них – мале моторне судно та безпілотник.