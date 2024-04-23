У травні поліцейського викрили на залякуванні будівельників та вимаганні від них хабаря

Заступник начальника районного управління поліції міста Дніпра міг незаконно збагатитися щонайменше на 14 млн грн. За кілька років посадовець витратив мільйони на будівництво маєтку та купівлю елітного автомобіля, повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 23 квітня.

Посадовець, якого у травні 2023 року викрили на вимаганні хабаря в будівельників у Дніпрі, збагатився на неспіврозмірну для річної зарплати поліцейського суму. За даними слідства, лише протягом 2021-2022 року чоловік витратив на будівництво елітного житлового будинку, земельну ділянку та синій автомобіль Porsche 2017 року випуску понад 14 млн грн.

«Земельну ділянку, елітний житловий будинок та автомобіль Porsche він оформив на своїх тещу та тестя. Водночас декларація правоохоронця кардинально відрізнялася від способу його життя», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію). Заступнику голови райвідділу поліції загрожує до 10 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили поліцейського у травні 2023 року, коли він разом зі своїм братом вимагав у трьох місцевих мешканців 200 тис. доларів. У будинку, на який він витратив частину 14 млн грн, після ремонту сталося коротке замикання, внаслідок чого сталася пожежа.

Поліцейський звинуватив будівельників в інциденті та вимагав відшкодувати збитки, які оцінив у 200 тис. доларів. Для того, щоб будівельники виплатили гроші, він разом зі своїм братом залякував їх та пропонував розпродати їхнє майно для компенсації. Крім того, одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною плату, отриману в ЗСУ.