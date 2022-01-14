Торік компанія Porsche продала понад 300 тисяч автомобілів
Це найкращий результат за всю історію компанії
До теми
У 2021 фінансовому році Porsche передала клієнтам у всьому світі 301 915 автомобілів. Це на 11% більше, ніж у 2020 році. Хоча Китай залишатися найбільшим ринком збуту для Porsche, найбільше зростання зафіксовано на Американському континенті.
Поставки Taycan зросли вдвічі
Найбільшим попитом у 2021 році, як і раніше, користувалися кросовери: 88 362 клієнтів зробили свій вибір на користь моделі Macan. На другому місці знаходиться Cayenne із переданими 83071 автомобілями.
Повністю електричний Porsche Taycan продемонстрував видатне зростання: загалом 41 296 одиниць, що більш ніж удвічі перевищує кількість поставок у попередньому році. Культовий спорткар, модель 911, також було передано більшій кількості клієнтів, ніж будь-коли раніше, — 38 464 поставки. Поставки Panamera склали 30 220 одиниць. 718 Boxster і 718 Cayman було доставлено 20 502 клієнтам.
Електричний Porsche Taycan - лідер зі зростання серед моделей бренду
Світовий попит залишається високим
Компанія Porsche збільшила свої поставки в усі регіони продажів у всьому світі. Особливо сильне зростання спостерігалося у США, де було поставлено на 22% більше автомобілів, ніж у минулому році, що склало 70 025 автомобілів.
Китай залишається найбільшим ринком для виробника спорткарів і показав відмінний загальний результат у 2021 році, збільшившись на 8%, порівняно з рекордним 2020 роком. Загалом китайським клієнтам було поставлено 95 671 автомобіль, попри проблеми, пов’язані з перервами у поставках. У цілому в Азійсько-тихоокеанському регіоні, Африці та на Близькому Сході здійснено 131 098 поставок, що на 8% більше, ніж у 2020 році.
Попит також виріс на внутрішньому ринку Німеччини, де було поставлено 28 565 автомобілів, це зростання на 9%. У цілому клієнтам у Європі передано 86 160 автомобілів — на 7% більше, ніж у 2020 році.
Продажі на ринку України досягли рекордної відмітки у 721 автомобіль, що на 34% більше, ніж у 2020 році. Окремо варто відзначити високий рівень продажів електричних спорткарів. Близько 40% автомобілів Porsche, поставлених у Європу в 2021 році, були електричними: або плагін-гібриди, або повністю електричні автомобілі.
|
Porsche AG
Продажі
|
січень–грудень
|
2020
|
2021
|
Різниця
|
Світ
|
272 162
|
301 915
|
+11 %
|
Європа
|
80 892
|
86 160
|
+7 %
|
Німеччина
|
26 152
|
28 565
|
+9 %
|
Україна
|
535
|
721
|
+34%
|
Америка
|
69 629
|
84 657
|
+22 %
|
США
|
57 294
|
70 025
|
+22 %
|
Азійсько-Тихоокеанський регіон, Африка та Близький Схід
|
121 641
|
131 098
|
+8 %
|
Китай
|
88 968
|
95 671
|
+8 %