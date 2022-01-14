Найпопулярніші Porsche - кросовери

У 2021 фінансовому році Porsche передала клієнтам у всьому світі 301 915 автомобілів. Це на 11% більше, ніж у 2020 році. Хоча Китай залишатися найбільшим ринком збуту для Porsche, найбільше зростання зафіксовано на Американському континенті.

Поставки Taycan зросли вдвічі

Найбільшим попитом у 2021 році, як і раніше, користувалися кросовери: 88 362 клієнтів зробили свій вибір на користь моделі Macan. На другому місці знаходиться Cayenne із переданими 83071 автомобілями.

Повністю електричний Porsche Taycan продемонстрував видатне зростання: загалом 41 296 одиниць, що більш ніж удвічі перевищує кількість поставок у попередньому році. Культовий спорткар, модель 911, також було передано більшій кількості клієнтів, ніж будь-коли раніше, — 38 464 поставки. Поставки Panamera склали 30 220 одиниць. 718 Boxster і 718 Cayman було доставлено 20 502 клієнтам.

Електричний Porsche Taycan - лідер зі зростання серед моделей бренду

Світовий попит залишається високим

Компанія Porsche збільшила свої поставки в усі регіони продажів у всьому світі. Особливо сильне зростання спостерігалося у США, де було поставлено на 22% більше автомобілів, ніж у минулому році, що склало 70 025 автомобілів.

Китай залишається найбільшим ринком для виробника спорткарів і показав відмінний загальний результат у 2021 році, збільшившись на 8%, порівняно з рекордним 2020 роком. Загалом китайським клієнтам було поставлено 95 671 автомобіль, попри проблеми, пов’язані з перервами у поставках. У цілому в Азійсько-тихоокеанському регіоні, Африці та на Близькому Сході здійснено 131 098 поставок, що на 8% більше, ніж у 2020 році.

Попит також виріс на внутрішньому ринку Німеччини, де було поставлено 28 565 автомобілів, це зростання на 9%. У цілому клієнтам у Європі передано 86 160 автомобілів — на 7% більше, ніж у 2020 році.

Продажі на ринку України досягли рекордної відмітки у 721 автомобіль, що на 34% більше, ніж у 2020 році. Окремо варто відзначити високий рівень продажів електричних спорткарів. Близько 40% автомобілів Porsche, поставлених у Європу в 2021 році, були електричними: або плагін-гібриди, або повністю електричні автомобілі.