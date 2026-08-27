Трамп не вважає загрозою можливий напад Росії на НАТО
Президент США також прокоментував нещодавній візит директора ЦРУ до Москви
Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливим нападом Росії на країни НАТО. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю онлайн-виданню Axios в четвер, 27 серпня.
Трамп заперечив повідомлення медіа про те, що метою таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви було попередити Росію про наслідки можливого нападу на країну-члена НАТО.
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За словами президента США, Реткліфф не передавав жодних попереджень.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Я не переймаюся цим… взагалі. Немає жодних проблем», – сказав Трамп.
Він також назвав поїздку Реткліффа до Москви «звичайною справою» і здивувався увазі медіа до неї.
«Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою (з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, – ред.) раз на пів року або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Жодного послання не було, і нічого незвичайного не відбувалося», — сказав Трамп.
Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув з неанонсованим візитом до Москви для зустрічей з російськими чиновниками. CBS News зазначало, що візит голови ЦРУ відбувся на тлі того, що мирні переговори з Україною за посередництва США зайшли у «глухий кут».
За даними медіа, це перший відомий візит Джона Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ. Попередній відомий аналогічний випадок стався у 2021 році, коли російську столицю відвідував тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс. Тоді посадовець відвідав Москву для застереження Росії від вторгнення в Україну.
Президент США Дональд Трамп 26 серпня заявив, що візит Реткліффа до Москви був «рутинною поїздкою», однак припустив, що він може дати певний результат у контексті війни Росії проти України. За словами Трампа, поїздка не пов’язана ні з потенційною спробою РФ перевірити рішучість НАТО, ні з санкціями проти Ірану.