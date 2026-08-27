За словами Трампа, Путін точно не збирається атакувати територію НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливим нападом Росії на країни НАТО. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю онлайн-виданню Axios в четвер, 27 серпня.

Трамп заперечив повідомлення медіа про те, що метою таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви було попередити Росію про наслідки можливого нападу на країну-члена НАТО.

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За словами президента США, Реткліфф не передавав жодних попереджень.

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«Я не переймаюся цим… взагалі. Немає жодних проблем», – сказав Трамп.

Він також назвав поїздку Реткліффа до Москви «звичайною справою» і здивувався увазі медіа до неї.

«Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою (з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, – ред.) раз на пів року або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Жодного послання не було, і нічого незвичайного не відбувалося», — сказав Трамп.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув з неанонсованим візитом до Москви для зустрічей з російськими чиновниками. CBS News зазначало, що візит голови ЦРУ відбувся на тлі того, що мирні переговори з Україною за посередництва США зайшли у «глухий кут».

За даними медіа, це перший відомий візит Джона Реткліффа до Росії на посаді директора ЦРУ. Попередній відомий аналогічний випадок стався у 2021 році, коли російську столицю відвідував тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс. Тоді посадовець відвідав Москву для застереження Росії від вторгнення в Україну.

Президент США Дональд Трамп 26 серпня заявив, що візит Реткліффа до Москви був «рутинною поїздкою», однак припустив, що він може дати певний результат у контексті війни Росії проти України. За словами Трампа, поїздка не пов’язана ні з потенційною спробою РФ перевірити рішучість НАТО, ні з санкціями проти Ірану.