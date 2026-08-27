Джон Реткліфф побував у Москві 25 серпня

Президент США Дональд Трамп у середу, 26 серпня, заявив, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви був «рутинною поїздкою», однак припустив, що візит може дати певний результат у контексті війни Росії проти України.

Реткліфф побував у Москві 25 серпня. Це був рідкісний візит керівника американської розвідки до Росії – попередній відомий аналогічний випадок стався у 2021 році, коли російську столицю відвідував тодішній глава ЦРУ Вільям Бернс.

За словами Трампа, поїздка не пов’язана ні з потенційною спробою РФ перевірити рішучість НАТО, ні з санкціями проти Ірану. Однак вона може посприяти припиненню війни в Україні.

«З цього може щось вийти. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити цю війну», – заявив президент США.

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Кремль підтвердив, що Реткліфф під час перебування в Москві контактував із представниками російських спецслужб. Водночас речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що особистої зустрічі директора ЦРУ з Владіміром Путіним не було.

Видання Newsweek однією з версій називало можливу передачу Москві попередження щодо подальшої ескалації. Американські та британські медіа повідомляли про оцінки розвідки, згідно з якими Росія може готуватися до нової мобілізації та водночас розглядати можливість перевірити готовність НАТО реагувати на провокації.

Ще одна можлива тема – переговори щодо завершення війни в Україні. На тлі відсутності помітного прогресу Вашингтон може намагатися з'ясувати реальні наміри Кремля та його готовність до подальших переговорів. Окремо експерти припускали, що під час контактів могли порушуватися питання відносин Москви з Іраном, зокрема можливого обміну розвідувальною інформацією.

Тим часом запланований візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва вкотре відклали. За даними джерел «Радіо Свобода», поїздку не скасували, однак перенесли через посилення ракетних і дронових атак Росії по Києву.