Трамп назвав умову для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним, тільки якщо той погодиться припинити війну проти України. Про це глава Білого дому сказав у суботу, 25 жовтня, під час візиту до Катару.

Журналісти запитали Дональда Трампа, за яких умов може відбутися його зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним.

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни проти України – ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Владіміром Путіним, але зараз дуже розчаровує» – відповів Дональд Трамп.

Також президент США визнав, що завершити російсько-українську війну виявилось важче, ніж він розраховував.

«Я міг би сказати, що майже всі угоди (про завершення бойових дій – ред.), які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після телефонних переговорів глава Білого дому у своїй соцмережі Truth Social анонсував зустріч з Путіним. Саміт мав відбутися в угорському Будапешті, але його точну дату не називали.

21 жовтня інформаційна агенція Reuters та журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на власні джерела у Білому домі повідомили, що зустріч Трампа та Путіна перенесли на невизначений термін. Пізніше це підтвердив й сам президент США Дональд Трамп.