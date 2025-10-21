Дональд Трамп та Владімір Путін мали зустрітися у Будапешті

У Білому домі заявили, що наразі не планують зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомила інформаційна агенція Reuters з посиланням на джерела.

«Трамп та президент Росії Володимир Путін не планують зустрічатися "найближчим часом"», – повідомив неназваний чиновник Білого дому.

Крім того, зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова також не планується найближчим часом.

Журналіст NBC News Гаррет Хааке з посиланням на анонімного чиновника Білого дому пише, що Трамп вважає, що «обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз».

Зауважимо, що остання зустріч Трампа та Путіна відбулась в ніч на 16 серпня в американському штаті Аляска. Глава Білого дому та очільник Кремля планували обговорити завершення російсько-української війни. Однак після перемовин заявили, що не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після телефонних переговорів глава Білого дому у своїй соцмережі Truth Social анонсував зустріч з Путіним. Саміт мав відбутися в угорському Будапешті, але його точну дату не називали.

До слова, міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський допустив, що літак російського диктатора Владіміра Путіна можуть заарештувати, якщо той зайде у повітряний простір країни.