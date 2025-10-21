Радослав Сікорський допустив арешт літака Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що літак російського диктатора Владіміра Путіна можуть заарештувати, якщо той зайде у повітряний простір країни. Про це Радослав Сікорський заявив в ефірі польського радіо, передає у вівторок, 21 жовтня, Onet Wiadomości.

«Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі. Я думаю, російська сторона про це знає. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом», – сказав Радослав Сікорський.

На попередження Радослава Сікорського відреагував міністр МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він звинуватив Польщу у нібито готовності до вчинення терактів проти Росії, а також у провокаціях президента України Володимира Зеленського.

«Я чув, що Сікорський погрожував, що безпека літака президента Путіна, який летить до Будапешта на саміт з Трампом, не буде забезпечена в польському повітряному просторі [...] Те, що Зеленського та його команду досі провокують поляки, які виправдовують терористичні акти, пам’ятаючи про вибухи (газопроводів «Північний потік», – ред.), говорить багато про що», – заявив Сєргєй Лавров.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після телефонних переговорів глава Білого дому у своїй соцмережі Truth Social анонсував зустріч з Путіним. Саміт має відбутися в угорському Будапешті, але його точна дата наразі невідома.

Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський, зауважив, що Путін може дістатися Угорщини оминаючи повітряний простір країн ЄС, де російським літакам заборонено здійснювати прольоти у зв’язку з санкціями через початок повномасштабної війни проти України. Також Сікорський висловив обурення готовністю Угорщини прийняти воєнного злочинця Путіна.

«Той факт, що член ЄС, який досі пов'язаний умовами Міжнародного кримінального суду, запрошує до себе президента Путіна, не лише неприємний, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а як щось між Заходом і Росією», – цитує Сікорського Wnp.pl.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. 125 держав-членів МКС за Римським статутом мають заарештувати диктатора і передати його міжнародному правосуддю.

До слова, 30 серпня 2024 року Україна закликала Монголію заарештувати диктатора Росії Владіміра Путіна, але країна проігнорувала заклик та урочисто прийняла очільника Кремля 2 вересня. Монголія є підписантом Римського статуту з 2002 року та була зобов’язана виконати ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

12 вересня 2024 року МЗС України оголосило демарш Монголії через відмову заарештувати Путіна.