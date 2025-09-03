Президент Дональд Трамп розлючений тим, що Китай спілкується з КНДР та РФ

Президент Дональд Трамп висловив роздратування через зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї, та звинуватив їх у «змові» проти США. Про це він написав у Truth Social в середу, 3 вересня.

Трамп прокоментував великий військовий парад, що відбувається в Пекіні 3 вересня з нагоди 80-ї річниці капітуляції імперської Японії.

Свій допис президент США почав з питання, чи «згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку та «кров», які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому захистити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника».

«Багато американців загинули в боротьбі Китаю за перемогу і славу. Я сподіваюся, що їх справедливо вшановують і пам’ятають за їхню хоробрість і жертви! Нехай президент Сі та великий народ Китаю проведуть чудовий і незабутній день святкування. Передайте мої найщиріші вітання Владіміру Путіну та Кім Чен Ину, які змовилися проти Сполучених Штатів Америки», – написав Дональд Трамп.

Телеканал CNN припускає, що періодичні спроби Трампа налагодити стосунки з російським лідером не мали жодного впливу на так зване «безмежне» партнерство між Росією та Китаєм.

Ці відносини лише поглибилися в останні роки, коли міжнародна торгівля досягла нових висот. Обидві країни продовжують співпрацювати в галузі безпеки, нещодавно оголосивши про проведення свого першого спільного патрулювання підводних човнів у Тихому океані.

Також аналітики вважають, що зібрання антизахідних сил у Пекіні – це не просто тролінг, а раннє попередження про те, що політика Трампа протягом другого терміну, заснована на митному примусі, залякуванні менших держав і принципі «Америка понад усе», може мати зворотний ефект.

Зауважимо, 2 вересня Дональд Трамп заявив медіа, що не сприймає військовий парад у Китаї за участю Владіміра Путіна і Кім Чен Ина як «виклик». Він запевнив, що має «дуже хороші» відносини з Сі Цзіньпінем, та додав, що Китай потребує США «набагато більше», ніж Америка.