Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався нові «цікаві речі» щодо російсько-української війни, які найближчими днями стануть публічними. Про це він сказав на зустрічі з медіа в Білому домі 2 вересня.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи говорив Трамп із російським диктатором Владіміром Путіним минулого тижня, він відповів: «Я не розмовляв з ним. Я дізнався деякі речі, які будуть дуже цікавими. Думаю, в найближчі кілька днів ви про все дізнаєтесь».

Окрім того, Трамп ствердно відповів про потенційні наслідки у разі, якщо не буде жодного поступу щодо зустрічі лідерів України та Росії.

«Побачимо, що станеться. Побачимо, що вони (Україна та РФ, – ред.) зроблять, і що буде далі. Я дуже пильно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7000 – між двома країнами 7313 військових, якщо бути більш точним, – без жодної причини. І це росіяни, і це українці, але, знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилося», – сказав Трамп.

Президент США також прокоментував участь Владіміра Путіна в урочистостях з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни, які відбулись в Китаї 2 вересня.

Відповідаючи на запитання, чи сприймає Трамп військовий парад у Китаї за участю Путіна і глави КНДР Кім Чен Ина як «виклик», президент США заявив: «У мене дуже хороші відносини з головою Сі, як ви знаєте, але Китай потребує нас набагато більше, ніж ми його. Ні, я це зовсім не так сприймаю, ні».

Раніше Трамп заявив, що розчарований діями Путіна в контексті російсько-української війни. Він також анонсував певні дії, щоб «допомогти людям жити».