Дональд Трамп зробив першу заяву про Путіна після їхньої зустрічі на Алясці 15 серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями російського лідера Владіміра Путіна в контексті російсько-української війни. Про це він сказав під час телефонного включення в ефірі кореспондента CNN Скотта Дженнінгса у вівторок, 2 вересня.

Трамп сказав, що завжди мав «чудові стосунки» з Путіним, однак зараз він «дуже розчарований» ним.

«Тисячі людей гинуть – не американці, а росіяни та українці, і їх тисячі, і це війна, яка не має сенсу. І вона б ніколи не почалася, якби я був президентом, і це те, що мене ще більше турбує, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Побачимо, що буде, але я дуже розчарований президентом Путіним», – сказав Трамп.

Він також заявив, що 7 тис. людей, здебільшого військові, помирають кожного тижня через повномасштабну війну. Президент США не уточнив джерел своїх підрахунків.

«Ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання допомоги Україні, а питання порятунку людських життів. Сім тисяч людей помирають щотижня, в основному солдати. Але сім тисяч? Тож якщо я можу допомогти це зупинити, думаю, я зобов’язаний це зробити», – додав він.

Нагадаємо, 21 серпня Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних двох тижнів він та його команда «точно знатимуть», чи можливо буде встановити мир в Україні.

29 серпня президент України Володимир Зеленський пригадав, що 1 вересня спливає двотижневий строк, який Дональд Трампа дав Владіміру Путіну для того, аби той зустрівся з президентом України. Зеленський додав, що очікує на сильні кроки від США щодо Росії через затягування війни останньою.