Швидка допомога забрала тренера і двох студендів Олімпійського коледжу після сутичок з поліцією

Біля Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного в Києві у четвер, 24 вересня сталися сутички студентів та викладачів з поліцією. Внаслідок конфлікту тренера і двох студентів коледжу госпіталізували, повідомив «Укрінформ».

Відомо, що студенти разом зі своїми викладачами намагалися зайти у приміщення навчального закладу по вул. Матеюка, 4 у столиці, однак їм завадили правоохоронці. Після цього відбулися сутички.

На сторінці коледжу у Facebook повідомлялося, що на 12 годину, нібито, заплановане «рейдерське захоплення» закладу.

Колектив коледжу виступає проти його приєднання і передачі майнового комплексу Національному університету фізичного виховання і спорту.

15 вересня студенти і колектив коледжу вийшли на протест до Верховної Ради. Вони вважають, що передача коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту погіршить рівень навчання й може призвести до розпродажу та забудови території коледжу.

За приєднання коледжу до університету виступає, зокрема, виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет. Попри протести студентів він вже видав наказ, згідно з яким університет є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Олімпійського коледжу.