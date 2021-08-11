Потерпілі наразі знаходяться в лікарні

У Глибоці в Чернівецькій області внаслідок лобового зіткнення двох мопедів госпіталізували трьох неповнолітніх буковинців. 16-річний водій моторолера Suzukі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мопедом Yamaha, яким керував 15-річний хлопець. Разом з підлітками до лікарні госпіталізували й 15-річного пасажира Suzukі, повідомили в прес-службі поліції.

«У селищі міського типу Глибока трапилась ДТП з трьома потерпілими. 16-річний водій моторолера Suzuki не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічну руху та допустив зіткнення з мопедом Yamaha під керуванням 15-річного місцевого жителя», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

Зазначимо, наразі потерпілі знаходяться в лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення ПДР) ККУ.