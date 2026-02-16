Вони були бійцями стрілецького батальйону поліції особливого призначення

Троє поліцейських з Чернівецької області загинули від артобстрілу на Донеччині. Володимиру Войцеховському було 27 років, Михайлу Гешку – 30 років, а Анатолію Юрчаку – 38 років. Усі вони служили у стрілецькому батальйоні поліції особливого призначення.

Про загибель трьох поліцейських з Буковини стало відомо 14 лютого, повідомили на сайті Нацполіції області. На Донеччині вони виконували бойове завдання, коли їх накрив російський артобстріл.

У пресслужбі поліції зазначили, що Володимир Войцеховський був старшим сержантом поліції. Поліцейський родом з селища Глибока. Службу в Нацполіції області розпочав у березні 2017 року, а до батальйону долучився у вересні 2025 року.

Капрал поліції Михайло Гешко до служби в батальйоні поліції особливого призначення 28 серпня 2025 року отримав посаду поліцейського взводу №1 роти №1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Чернівецькій області. Сам Михайло Гешко родом з Суховерхова.

Капрал поліції Анатолій Юрчак у 2005 році закінчив професійно-технічне училище №6 м. Чернівці, здобувши професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, електрозварника ручного зварювання. До батальйону поліції особливого призначення долучився у жовтні 2025 року. Родом з Братанівки.