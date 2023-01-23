Станція берлінського метро «Александерплац», на якій стався інцидент

У центрі Берліна троє російськомовних чоловіків напали на двох жінок з України та вдарили одну із них, повідомила поліція німецької столиці в неділю, 22 січня.

Згідно з попереднім розслідуванням та інформацією свідків, дві жінки, віком 24 та 25 років, їхали на 8 метро близько 14:30. У вагоні також було троє чоловіків, які розмовляли між собою російською мовою. Коли чоловіки помітили двох жінок, вони неодноразово ображали їх російською лайкою.

«На станції метро "Александерплац" дві жінки вийшли з поїзда разом з групою чоловіків, які пішли за ними. Потім один з них схопив 24-річну дівчину за волосся і вдарив її по голові. Свідок помітив напад і попросив ймовірного нападника та його супутника зупинитися. Після цього трійця зникла в невідомому напрямку», – йдеться у заяві.

Після удару українка відчула біль у голові, але не звернулася за медичною допомогою.

Німецькі правоохоронці проводять розслідування за фактом підозри в завданні образ і тілесних ушкоджень.