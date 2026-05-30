На Трійцю в Україні здавна існує традиція приносити до храму запашні трави та гілки, щоб їх освятити. Такий букет вважається не просто прикрасою, а символом захисту дому, добробуту та духовної сили. Наші предки вірили, що кожна рослина має власну енергетику, тому до вибору зілля ставилися дуже уважно. Що можна святити на Трійцю, а що ні, пише ТСН.

Які трави вважаються оберегами на Трійцю

У народній традиції особливе значення мали ароматні та цілющі рослини. Вони символізували очищення простору, здоров’я та захист від усього лихого.

Найчастіше до троїцького букета додавали:

лепеху (аїр), яку вважали потужним оберегом дому;

, що захищав оселю від усього небажаного; чебрець , який асоціювали з родинним добробутом і гармонією;

, що захищав оселю від усього небажаного; чебрець , який асоціювали з родинним добробутом і гармонією;

, який асоціювали з родинним добробутом і гармонією; любисток , що, за повір’ями, захищав від недоброго ока;

, що, за повір’ями, захищав від недоброго ока; м’яту та мелісу , які символізували чистоту та спокій;

та , які символізували чистоту та спокій; волошку, яку вважали рослиною світла та добрих намірів.

Такі трави зазвичай не лише освячували, а й зберігали вдома протягом року як своєрідний оберіг.

Які рослини краще не нести до храму

Народні уявлення застерігали від певних видів рослин у троїцькому букеті. Їх пов’язували з важкою енергетикою або небажаними символами.

До небажаних відносили:

колючі рослини, зокрема чортополох або інші подібні види;

або інші подібні види; в’юнкі бур’яни, які символізували безлад і плутанину;

шипшину , попри її красу та користь;

, попри її красу та користь; рослини, зібрані біля кладовищ або узбіч доріг.

Такі застереження ґрунтувалися на давніх віруваннях, згідно з якими місце росту рослини впливає на її «силу».

Де і коли збирають троїцьке зілля

Традиційно трави збирали вранці, у гарну погоду, часто напередодні свята або в саму Трійцю до служби. Вважалося, що рослини, зібрані з росою, мають особливу силу.

Водночас уникали місць із сумною або важкою символікою. Зокрема, не рекомендувалося брати рослини біля кладовищ, доріг або занедбаних територій.