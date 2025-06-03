В Чернівцях в каналізаційному колекторі на одній із вулиць виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для вбивства. Поліцейські встановили, що жителя міста вбив його близький родич, а тіло вирішив сховати. Зловмисника затримали і оголосили про підозру.

Про тіло в каналізаційній ямі в поліцію повідомили увечері 2 червня місцеві мешканці, які живуть поруч в житлових будинках. Додзвонювачі вказали, що на мертвому чоловікові є чимало травм і крові, що ймовірно вказувало, що його вбили, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 3 червня.

Поліцейські встановили, що померлий – 51-річний чернівчанин, а до вбивства причетний його 46-річний племінник. Напередодні чоловіки в помешканні загиблого вживали спиртні напої і посварилися. Під час суперечки чернівчанин побив дядька палицею, згодом ударив ножем, а після цього взяв ремінь і задушив. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник викинув тіло в каналізаційний колектор.

Племіннику загиблого слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Крім цього, правоохоронці готують до суду клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу – тримання під вартою.