Центр дитячої творчості на Погулянці «провалив» перевірку на пожежну безпеку

Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили найбільший у Західній Україні Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, що на Погулянці у Львові. Висновок рятувальників невтішний: інспектори знайшли безліч порушень пожежної безпеки. Зокрема, дитячий центр не обладнаний сигналізацією, під сходовою кліткою ‒ технічне приміщення, електромережа не відповідає вимогам.

Востаннє заклад перевіряли ще у 2014 році. Відтоді був мораторій на огляд таких об'єктів. Зараз у центрі навчаються 3600 дітей та працюють 130 гуртків. Щоправда, чи закриють заклад через такі порушення ‒ вирішуватиме суд. Керівнику ж дитячого центру загрожує наразі штраф від 54 до 180 гривень.

У межах масштабної кампанії з перевірки публічних об'єктів на Львівщині надзвичайники вже навідались до понад десяти закладів.

«Шляхи евакуації були закритими, влаштовувались тимчасові ділянки електромережі, системи протипожежної автоматики несправні. За результатами перевірки керівника даного об'єкту буде притягнуто до адміністративної відповідальності і передані документи в суд щодо призупинки об'єкту», – підсумував начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій Юрій Іванишин.

«В даному приміщенні всі пожежні щитові обладнані вогнегасниками, крім того в самому приміщенні знаходиться п'ять тонн резервуару додаткової води, яка при потребі може закачуватись в систему водопостачання. Ми є заклад, який вже має 35 років, відповідно, виходимо з тих можливостей і ресурсів, які маємо», – апелює директор центру творчості дітей та юнацтва Олег Кузик.