Антон Швачко планує працювати у комітеті цифрової трансформації ВР

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу», який замінить міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це пише «Суспільне».

Новим нардепом від «слуг» стане Антон Швачко. За відповідне рішення проголосували 14 членів ЦВК. Оскільки Монастирський пройшов до парламенту за виборчим списком «Слуги народу», то після складання ним мандату до Ради проходить наступна людина за списком – Антон Швачко, №139.

Швачко отримав освіту на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. Магістратуру закінчив за спеціальністю «маркетолог» вже на іншому факультеті.

Під час парламентських виборів 2019 року офіційно був безробітним. Водночас він продовжує займатися сумським осередком партії «Слуга народу».

Сам Швачко зазначав, що хоче працювати у комітеті цифрової трансформації.