Степан Більченко працює лаборантом в ЛНУ імені Івана Франка і не мав права на відстрочку

У неділю, 9 лютого, Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент із призовом на військову службу лаборанта ЛНУ імені Івана Франка Степана Більченка, якого днями за нез’ясованих обставин знайшли нібито побитим біля траси на Житомирщині. Як інформує ТЦК, 27-річний Степан Більченко ухилявся від мобілізації, не оновлював дані та не мав права на відстрочку. Його мобілізували та доправили на навчання на полігон у Житомирській області. Як він опинився побитим біля траси, в ТЦК не знають. У навчальному центрі ДШВ, куди доправили Степана Більченка, заперечили інформацію про побиття та повідомили, що він вчинив СЗЧ.

Товариш Степана Більченка Вадислав Кононов повідомив, що чоловіка зупинили для перевірки документів працівники ТЦК у районі Стрийського ринку вранці по дорозі на роботу. Більченко працює старшим лаборантом лабораторії ядерної фізики на кафедрі фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка. Після проходження ВЛК його визнали придатним для військової служби. Згодом, зі слів товариша, Степана Більченка з важкими травмами начебто знайшли перехожі на узбіччі траси Київ-Чоп. Як він там опинився, Кононов не розповідає.

«В лікарні лікарі діагностували “набряк мозку, перелом основи черепа, та гемотому”. До кінця ще невідомо точно. Степан перебуває зараз в критично важкому стані», – повідомив у суботу, 8 лютого, Владислав Кононов, оприлюднивши фото з лікарні. На фото видно сліди гематом на обличчі Більченка.

***

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували історію з мобілізацією Степана Більченка.

Під час перевірки на вулиці співробітники ТЦК з’ясували, що він не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП. «Відповідно громадянин Більченко не оновлював військово-облікові дані, чим послідовно й впродовж тривалого часу ігнорував свій обов’язок громадянина України», – йдеться в повідомленні ТЦК.

Після цього, розповіли в обласному ТЦК та СП, Степана Більченка доставили до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Там він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби в ЗСУ.

«Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив», – наголосили в ТЦК, зазначивши, що Більченко, який працює лаборантом в університеті, не оформляв відстрочки від мобілізації. Варто також нагадати, що право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники вишів та коледжів, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Стосовно альтернативної служби з релігійних переконань, про яку зазначив товариш Степана Більченка, у ТЦК пояснили, що закон про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.

«Відповідно 5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 (навчальний центр ДШВ на Житомирщині – Ред.) для проходження базової загально-військової підготовки», – повідомили в обласному ТЦК, запевнивши, що жодних протиправних дій щодо нього не вчиняли.

На уточнююче запитання ZAXID.NET, яким чином мобілізований опинився побитим на узбіччі траси, у обласному ТЦК зазначили, що не мають інформації про те, що з ним відбулося після доправлення його на полігон.

***

Після розголосу інформації щодо мобілізованого Більченка з’явилося офіційне повідомлення 199 навчального центру ДШВ, куди його доправили на навчання. Там заперечили інформацію про побиття.

«Під час оперативних дій було встановлено, що 07.02.2025 Більченко С.Б. невдало вистрибнув з машини (внаслідок чого отримав тілесні ушкодження), яка доставляла курсантів до одного з місць забезпечення, та побіг у невідомому напрямку. Відповідно була здійснена доповідь про скоєння СЗЧ згаданим курсантом. Цього ж дня, військову частину сповістила ВСП про те, що було знайдено даного курсанта, і він перебуває у лікувальному закладі», – йдеться в повідомленні навчального центру.

Як зазначили в навчальному центрі, у лікарні з Більченком спілкувались правоохоронці, щоб з’ясувати всі обставини СЗЧ. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за необережне тяжке або середньої тядкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 128 ККУ).

Інформацію про СЗЧ Більченка також підтвердили в поліції Житомирщини. За даними поліції, 27-річний солдат Степан Більченко зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік перебував у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження.

«Чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира 7 лютого близько 18:00 та повідомили про це до поліції. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та медики екстреної допомоги. Лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови», – йдеться в повідомленні поліції.

Як зазначили в поліції, обставин травмування чоловік медикам не пояснив. Однак під час першого спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано боді-камерами патрульних.