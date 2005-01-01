Туристи з Молдови знайшли тіло чоловіка, який зник у горах біля Яремче

Гора Хом'як (ілюстративне)

Зниклий турист, якого рятувальники останні два дні шукали у горах біля Яремче ймовірно загинув. Про це написало видання «Репортер».

Як зазначається, в районі гори Хом'як знайшли мертвого чоловіка. Тіло лежало в гірському потоці, його знайшла група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони ж розповіли про труп рятувальникам ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники два дні поспіль шукали туриста, який у сутінках самостійно вирішив піднятися на гору Хом'як. Разом з родичами і друзями туриста вони у складі двох пошукових груп обстежили підніжжя гори Хом'як з боку гори Женець, пройшли за маршрутом руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом'як і спустилися з вершини в напрямку долини Баранина.