Туристи з Молдови знайшли тіло чоловіка, який зник у горах біля Яремче

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 грудня12170

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Туристи з Молдови знайшли тіло чоловіка, який зник у горах біля Яремче
фото Репортер
Гора Хом'як (ілюстративне)

Зниклий турист, якого рятувальники останні два дні шукали у горах біля Яремче ймовірно загинув. Про це написало видання «Репортер».

Як зазначається, в районі гори Хом'як знайшли мертвого чоловіка. Тіло лежало в гірському потоці, його знайшла група туристів з Молдови, яка йшла з боку Поляниці. Вони ж розповіли про труп рятувальникам ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники два дні поспіль шукали туриста, який у сутінках самостійно вирішив піднятися на гору Хом'як. Разом з родичами і друзями туриста вони у складі двох пошукових груп обстежили підніжжя гори Хом'як з боку гори Женець, пройшли за маршрутом руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом'як і спустилися з вершини в напрямку долини Баранина.

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