Туристичний збір Львівщини за 10 місяців побив торішній річний рекорд
У жовтні Львівська область зібрала понад 8 млн грн туристичного збору – це найвищий показник від початку року. Загальна сума туристичного збору впродовж 2025 року – понад 50,66 млн грн, що на 3,5 млн грн більше ніж за весь 2024 рік. Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.
Найбільші надходження турзбору цього місяця забезпечили Львівська, Трускавецька, Східницька, Новояворівська та Моршинська громади.
Найпопулярнішими туристичними локаціями Львівщини у жовтні були:
- Заповідник «Тустань» – 21978 туристів;
- Національний природний парк «Сколівські Бескиди» – 10100;
- Музей Дрогобиччина – 4185;
- Ведмежий притулок «Домажир» – 3387;
- Дрогобицька ратуша – 3300;
- Заповідник «Нагуєвичі» – 2155;
- Заповідник Древній Звенигород – 1762;
- Музей «Сколівщина» – 1676;
- Яворівський національний природний парк – 1203;
- Аптека-музей Йогана Зега – 1024;
- «Гніздо Яструба» – 783;
- НПП «Бойківщина» – 215.
Також для захисників, захисниць та членів їхніх родин організували п’ять мандрівок у межах проєкту «Терапія мандрами».