Гірські місцевості завжди мають багато туристів у різні пори року

У жовтні Львівська область зібрала понад 8 млн грн туристичного збору – це найвищий показник від початку року. Загальна сума туристичного збору впродовж 2025 року – понад 50,66 млн грн, що на 3,5 млн грн більше ніж за весь 2024 рік. Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Найбільші надходження турзбору цього місяця забезпечили Львівська, Трускавецька, Східницька, Новояворівська та Моршинська громади.

Найпопулярнішими туристичними локаціями Львівщини у жовтні були:

Заповідник «Тустань» – 21978 туристів;

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» – 10100;

Музей Дрогобиччина – 4185;

Ведмежий притулок «Домажир» – 3387;

Дрогобицька ратуша – 3300;

Заповідник «Нагуєвичі» – 2155;

Заповідник Древній Звенигород – 1762;

Музей «Сколівщина» – 1676;

Яворівський національний природний парк – 1203;

Аптека-музей Йогана Зега – 1024;

«Гніздо Яструба» – 783;

НПП «Бойківщина» – 215.

Також для захисників, захисниць та членів їхніх родин організували п’ять мандрівок у межах проєкту «Терапія мандрами».