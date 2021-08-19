Жінка послизнулася, впала і отримала відкритий перелом ноги

У гірському селі Волосянка на Львівщині травмувалася туристка з Дніпра. 59-річна жінка впала в лісі біля бази відпочинку і отримала відкритий перелом ноги. Рятувальники на руках транспортували її до лікарів.

Інцидент трапився 18 серпня о 15:39.

«Поблизу бази відпочинку «Подолянка» в лісі травмувалася жінка 1962 року народження, мешканка м. Дніпро. Жінка отримала відкритий перелом лівої ноги», — повідомили у ДСНС Львівщини.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі рятувальників, напередодні дощило, тому стежки та дороги були розмиті та слизькі. Жінка послизнулась і так невдало впала. Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали потерпілій домедичну допомогу, наклали шину. Вона травмувалась у важкодоступному місці. Її довелось майже 300 метрів нести на ручних ношах. Далі рятувальники вже оперативним автомобілем транспортували жінку до швидкої, яка доставила її в лікарню.