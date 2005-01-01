Твоя чудова Сара

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому. Цього разу ми знайомимо вас з десятьма чудовими собаками, що шукають нових господарів.

Ната. Білява красуня, молоденька метис лайки. Енергійна та життєрадісна, любить гуляти та бавитися. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Белла. Потрапила на ЛКП «Лев» на перевакцинацію та повторне кліпсування. Белла активна, соціалізована, була стерилізована у 2017 році. Потребує житло з просторим подвір'ям.

Айрон. Молодий песик, соціалізований, гавкучий, може жити в родині з дітьми, що люблять тварин. Потребує просторий двір, оскільки любить довгі прогулянки. Добре гуляє на повідку.

Авіна. Молоденька собака віком до 1 до року. Енергійна та грайлива, новим господарям з нею ніколи не буде сумно.

Ікар. Молодий метис німецької вівчарки. Слухняний та зважений, піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець.

Цент (Майк) також досі у ЛКП «Лев». Неймовірний красень-пітбуль з рідкісним сіро-мигдалевим окрасом. Чемний молодий собака, абсолютно неагресивний, соціалізований.

Вільфред. Молодий собака метис вівчарки. Наразі трішки розгублений та наляканий, але піддається навчанню, чемно гуляє на повідку і дружній до людей.

Сара. Собачка, яка потрапила до ЛКП «Лев» з важкими ранами на шкірі, швидше за все, від усуків інших собак. Ветеринари врятували та вилікували її. Після усього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Тому в ЛКП «Лев», що її хтось забере до себе додому та буде піклуватися та оберігати цю невелику чемну красуню.

Цирі продовжили перебування в ЛКП «Лев» до 17 червня, хоча термін її перетримки вже завершився. Ця собака потрапила до ЛКП «Лев» наляканою, з її поведінки працівники роблять висновки, що вона мала непросте життя на вулиці. На щастя, завдяки кінологу та людині, що знайшла Цирі та викликала ловців, тварина почала знову довіряти людям.

Скаллі. Метис фокстер’єра. Молода та енергійна, соціалізована собака-друг. Добре гуляє на повідку, може проживати в квартирі. Підійде на прилаштування у сім’ю з дітьми, які люблять тварин. Чекає на найдобріші руки!

Познайомитись з тваринами можна в ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56. Графік роботи: щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. Деталі можна дізнатись за телефоном: 252-30-41, (068) 5354545 або через офіційну сторінку ЛКП у Facebook.

Усі фото Марти Сирко.