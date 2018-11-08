У 15 львівських будинках встановлять спеціальні підйомники для людей на візках

У львівських під'їздах встановлюватимуть підйомники для людей на візках

Під час засідання сесії 8 листопада депутати Львівської міської ради затвердили програму забезпечення доступності житла осіб з інвалідністю у візках та незрячих.

Зокрема, мерія планує облаштувати спеціальні механізовані підйомники у під’їздах, де мешкають люди на візках. Кілька таких пристроїв впродовж останніх чотирьох років у місті уже встановили. Якщо у будинку є ліфт, то такий підйомник облаштовуватимуть до першого поверху, якщо ліфта немає – до квартири, де проживає людина. У 2019 році мерія планує закупити такі підйомники щонайменше у 15 львівських будинків (вул. С. Гавришкевича, 5/3, Заводська,17, Замарстинівська, 24/8, І. Кавалерідзе, 17/83, Купальська, 13б, Академіка Р. Кучера, 26, Лесі Українки, 33/4, Личаківська, 162/5 14, І. Миколайчука, 30/11, Роксоляни, 59-а/5, Студинського, 12 Г. Хоткевича, 60, просп. Червоної Калини, 104, вул. Т. Шевченка, 338, під’їзд 3, Т. Шевченка, 400, під’їзд 2).

Окрім того, міськрада планує придбати мобільні гусеничні пристрої для переміщення людей на візках.

Також програмою передбачений обмін квартир людей з інвалідністю, які живуть на вищих поверхах, на помешкання, що на нижчих поверхах. У такому випадку усі витрати на послуги маклерів та нотаріусів будуть оплачуватись коштами міського бюджету.

Згідно з програмою, територію, де проживають незрячі люди, облаштовуватимуть тактильною плиткою, а біля ліфтів в їхніх будинках встановлюватимуть рельєфні табло із зазначенням номеру поверху.

Також у місті продовжать встановлювати пандуси, наступного року їх з’явиться ще 9.

Першочергово засобами доступності облаштовуватимуть під’їзди, де проживає двоє або більше людей з інвалідністю, а також у будинках незрячих та людей на візках, які працюють, вчаться або щоденно відвідують реабілітаційні заклади.

Для виконання цієї програми при кожній районній адміністрації мають створити моніторингову групу, яка щоквартально має подавати у соціальний відділ ЛМР списки осіб з інвалідністю. Ці ж моніторингові групи мають обстежувати стан будинків, де проживають люди з інвалідністю. Після цього комітет з доступності міського середовища у Львові затвердить адреси, де облаштовуватимуть засоби доступності.