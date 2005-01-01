У 2017 році 276 українців отримали міжнародний захист у Польщі

У 2017 році 276 українців отримали міжнародний захист у Польші. Про це повідомили у польському Управлінні з питань іноземців, інформує «Польське радіо».

Як розповіли у відомстві, загалом минулого року 5 тис. іноземці попросили у Польщі надати їм міжнародний захист, 520 особам надали статус біженця чи іншу форму захисту. В основному це українці, росіяни і громадяни Таджикистану.

З посиланням на дані речника управління з питань іноземців Польщі Якуба Дудзяка повідомляється, що критеріям надання однієї з форм міжнародного захисту відповідали громадяни України - 276 осіб, Росії - 87 осіб та Таджикистану - 35 осіб.

Також 227 іноземцям надали дозвіл на толерантне перебування або згоду на перебування з гуманітарних причин (так званий національний захист).

Більшість іноземців, 57%, подали клопотання вперше. В середньому одна заява стосувалася двох осіб, щодо росіян - трьох. Близько половини людей, які звернулися, - діти.

Водночас у 2017 році негативні рішення отримали 2,1 тис. іноземців, а 3 тис. (53%) проваджень припинили. Це стосується ситуацій, коли іноземець не хоче продовжувати процедури у Польщі і їде з країни – зазвичай до країн Західної Європи. Майже 80% випадків припинень проваджень стосувалися росіян.

Зазначимо, що головні форми міжнародного захисту - це статус біженця та додатковий захист. Іноземцеві надають міжнародний захист, якщо у країні його походження йому загрожує переслідування або є ризик втрати життя і здоров'я. Це питання у Польщі регулює закон про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща.

Як інформував ZAXID.NET, станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мали трохи більше ніж 128 тис. громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця).