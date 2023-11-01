Авто зупинили через порушення комендантської години

Львівські патрульні під час перевірки автомобілів у комендантську годину виявили ймовірну розповсюджувачку наркотиків. У 20-річної жінки вилучили 22 згортки з підозрілими речовинами, їх вилучили на експертизу.

«Уночі, під час комендантської години, на вулиці Стрийській патрульні 3-го батальйону зупинили автомобіль Renault Logan, за кермом якого перебував 48-річний чоловік. З ним в автомобілі перебувала 20-річна пасажирка», – повідомили 1 листопада у патрульній поліції Львова.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у жінки пакунок із 20 згортками в ізолюючій стрічці та два кольорові пакетики з кристалічною порошкоподібною речовиною. Речовини вилучили на експертизу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Жінку доставили у відділ поліції для встановлення обставин.