Ремонтні роботи з облаштування додаткових ліжок для пацієнтів із коронавірусом у 8-й лікарні розпочали два тижні тому. До загострення епідемії тут було амбулаторне відділення, яке відселили на пр. Червоної Калини, 57.

«Із завтрашнього дня або ж сьогоднішнього вечора ми можемо сюди вже госпіталізовувати пацієнтів. За цю добу вже госпіталізували 26 пацієнтів в нашу установу. На даний момент загалом тут лікуєтся 280 людей. Крім цих ліжок ми плануємо відкрити 30 ліжок інтенсивної терапії на місці колишнього актового залу, де ми зараз ведемо роботи, переобладнуємо», – розповів керівник 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер.

Фото ЛМР

Загалом зараз у 8-й лікарні є 350 ковідних ліжок. Резерв, кажуть, ще є, втім зовсім невеликий. У додатковому відділенні буде ще 38 місць.

«Ці палати мають плюс, тому що є стаціонарний кисень, є повністю забезпечення відповідними фахівцями-лікарями. І плюс ще реанімація, яку зараз облаштовують у приміщенні конференц-залу. Це дасть можливість збільшити оцей резерв до 420 ліжок», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Загалом у місті до кінця травня хочуть збільшити кількість ліжок для ковідних пацієнтів до трьох тисяч. Кажуть, не повинно забракнути і медиків, адже на клич міста відгукнулося понад півтисячі фахівців.

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