У Бердянську через відмову обміняти фальшиві долари чоловік влаштував стрілянину

До лікарні забрали двох постраждалих та стрільця

У центрі Бердянська невідомий зловмисник влаштував стрілянину, внаслідок якої було поранено двох людей. Проте друзі потерпілих затримали і побили чоловіка, інформує Pro.Berdyansk.

Інцидент стався ввечері 31 жовтня біля цілодобового ломбарду в центральній частині міста. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зі зброєю напав на працівників закладу. Як розповіли очевидці, він намагався обміняти фальшиві гроші, але їх у нього не взяли, тоді він почав стріляти.

На місці злочину залишилися гільзи і сліди крові. Двох постраждалих із вогнепальними пораненнями, а також самого нападника госпіталізували до міської лікарні. Зазначається, що після стрілянини друзі постраждалих схопили і побили стрільця.

Згідно з наявною інформацією, пістолет, з якого стріляв злочинець, бойовий.